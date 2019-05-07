Дочь Алсу шокировала своим заявлением о желании продолжить
карьеру певицы. Пользователи Сети сделали вывод, что звездное семейство совсем
потеряло совесть, а на проигравших в шоу Голос. Дети ребят
просто наплевали.
Дочь Алсу шокировала своим заявлением о желании продолжить
карьеру певицы. Пользователи Сети сделали вывод, что звездное семейство "совсем
потеряло совесть", а на проигравших в шоу "Голос. Дети" ребят
просто наплевали.
планирует выходить к зрителям – тем самым, которые
раскритиковали ее нечестную, по мнению многих, победу в финале проекта "Голос.
Дети". И она будет выступать, с каменным лицом – поскольку у нее, как и у
Алсу, нет совести, пишет известный блогер.
"Ей плевать на детей, у которых родители не смогли
организовать проплаченный сбор голосов. Она реально считает, что умеет петь,
планирует записать несколько песен и продолжить карьеру. Микелла с каменным
лицом, ничуть не стыдясь, планирует выходить к зрителям. К тем самым, которые
считают ее пение дрянью. К тем, чье мнение не интересует ни саму девочку, ни ее
семью", – комментирует слова в своем "Живом Журнале"
Лена Миро.
Блогер признается: она не понимает, в какой реальности живет
Микелла Абрамова и ее семья. Они, видимо, инопланетяне, которые не считают остальных за
людей. Главный вывод, который, по мнению Лены Миро, можно сделать из всего
скандала – у них нет совести, они ее всю потеряли.
Напомним, днем ранее Микелла Абрамова заявила, что собирается
записать несколько песен и стать настоящей звездой. Это заявление
вызвало возмущение в Сети, поскольку многие считают незаслуженной ее победу в
финале шоу "Голос. Дети". По итогам зрительского голосования девочка
получила почти вдвое больше голосов, чем ее соперники – что заставило
предположить "накрутки". Первый канал проводит проверку результатов.