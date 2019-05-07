Дочь Алсу шокировала своим заявлением о желании продолжить карьеру певицы. Пользователи Сети сделали вывод, что звездное семейство совсем потеряло совесть, а на проигравших в шоу Голос. Дети ребят просто наплевали.

Дочь Алсу шокировала своим заявлением о желании продолжитькарьеру певицы. Пользователи Сети сделали вывод, что звездное семейство "совсемпотеряло совесть", а на проигравших в шоу "Голос. Дети" ребятпросто наплевали.планирует выходить к зрителям – тем самым, которыераскритиковали ее нечестную, по мнению многих, победу в финале проекта "Голос.Дети". И она будет выступать, с каменным лицом – поскольку у нее, как и уАлсу, нет совести, пишет известный блогер."Ей плевать на детей, у которых родители не смоглиорганизовать проплаченный сбор голосов. Она реально считает, что умеет петь,планирует записать несколько песен и продолжить карьеру. Микелла с каменнымлицом, ничуть не стыдясь, планирует выходить к зрителям. К тем самым, которыесчитают ее пение дрянью. К тем, чье мнение не интересует ни саму девочку, ни еесемью", – комментирует слова в своем "Живом Журнале"Лена Миро.Блогер признается: она не понимает, в какой реальности живетМикелла Абрамова и ее семья. Они, видимо, инопланетяне, которые не считают остальных залюдей. Главный вывод, который, по мнению Лены Миро, можно сделать из всегоскандала – у них нет совести, они ее всю потеряли.Напомним, днем ранее Микелла Абрамова заявила, что собираетсязаписать несколько песен и стать настоящей звездой. Это заявлениевызвало возмущение в Сети, поскольку многие считают незаслуженной ее победу вфинале шоу "Голос. Дети". По итогам зрительского голосования девочкаполучила почти вдвое больше голосов, чем ее соперники – что заставилопредположить "накрутки". Первый канал проводит проверку результатов.