Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова
посетила шоумена Андрея Малахова. Бывшая жена спортсмена пришла в студию
программы Прямой эфир телеканала Россия 1 в сопровождении адвокатов.
Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова
посетила шоумена Андрея Малахова. Бывшая жена спортсмена пришла в студию
программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" в сопровождении адвокатов.
Юристы Александр
Добровинский и Марина Дубровская, представляющие интересы Тюльпановой, раскрыли
подробности судебного разбирательства с Александром Кержаковым. Ведущему шоу "Прямой
эфир" рассказали, что футболист принес на заседание поддельные документы, тем
самым впутав в скандал с наркотиками певца Стаса Пьеху.
По словам Добровинского, спортсмен предоставил Фемиде справку,
в которой было указано, что Милана Кержакова была в реабилитационном центре Стаса
Пьехи и проходила лечение от наркозависимости.
"Мы направляем запрос в клинику и получаем ответ, что
справка, которая была выдана противоположной стороне, поддельная. Мало того, что
Милану обливали помоями, мало того, что это была ложь, так еще лгали суду, а это
уголовное дело", – рассказал Александр Добровинский.
Теперь адвокат пытается уговорить Тюльпанову обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Милана пока
заявлять на бывшего мужа не спешит.
Юрист отметил, что его оппоненты в целом вели себя достаточно
жестко, не стеснялись провокаций. В своей практике Добровинский
столкнулся с таким поведением впервые.
"На первом заседании поднялся дикий скандал. "Где Милана!" —
это кричал сам Кержаков. С высоты своих лет я знал, что произойдет с Миланой,
если она придет на суд. Я умолял и запретил в конце концов, как своей дочери,
идти на суд", – сказал адвокат Тюльпановой в студии .
Также защитники экс-жены спортсмена рассказали о заключении экспертного центра, который выяснял страдает ли Тюльпанова наркозависимостью. Добровинский зачитал выводы специалистов ведущему ток-шоу
"Кержакова Милана Вадимовна не страдает наркозависимостью", – с гордостью процитировал экспертов адвокат.