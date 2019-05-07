Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова посетила шоумена Андрея Малахова. Бывшая жена спортсмена пришла в студию программы Прямой эфир телеканала Россия 1 в сопровождении адвокатов.

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпановапосетила шоумена Андрея Малахова. Бывшая жена спортсмена пришла в студиюпрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" в сопровождении адвокатов.Юристы АлександрДобровинский и Марина Дубровская, представляющие интересы Тюльпановой, раскрылиподробности судебного разбирательства с Александром Кержаковым. Ведущему шоу "Прямойэфир" рассказали, что футболист принес на заседание поддельные документы, темсамым впутав в скандал с наркотиками певца Стаса Пьеху.По словам Добровинского, спортсмен предоставил Фемиде справку,в которой было указано, что Милана Кержакова была в реабилитационном центре СтасаПьехи и проходила лечение от наркозависимости."Мы направляем запрос в клинику и получаем ответ, чтосправка, которая была выдана противоположной стороне, поддельная. Мало того, чтоМилану обливали помоями, мало того, что это была ложь, так еще лгали суду, а этоуголовное дело", – рассказал Александр Добровинский.Теперь адвокат пытается уговорить Тюльпанову обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Милана показаявлять на бывшего мужа не спешит.Юрист отметил, что его оппоненты в целом вели себя достаточножестко, не стеснялись провокаций. В своей практике Добровинскийстолкнулся с таким поведением впервые."На первом заседании поднялся дикий скандал. "Где Милана!" —это кричал сам Кержаков. С высоты своих лет я знал, что произойдет с Миланой,если она придет на суд. Я умолял и запретил в конце концов, как своей дочери,идти на суд", – сказал адвокат Тюльпановой в студии .Также защитники экс-жены спортсмена рассказали о заключении экспертного центра, который выяснял страдает ли Тюльпанова наркозависимостью. Добровинский зачитал выводы специалистов ведущему ток-шоу"Кержакова Милана Вадимовна не страдает наркозависимостью", – с гордостью процитировал экспертов адвокат.