В Подмосковье задержали маститого генерал-лейтенанта казачьих войск России и зарубежья Виктора Захарчука, торговавшего должностями в МВД. Допрос подозреваемого сняли на видео.

В Подмосковье задержали "маститого" генерал-лейтенанта казачьих войск России и зарубежья Виктора Захарчука, торговавшего должностями в МВД. Допрос подозреваемого сняли на видео.Предполагаемого мошенника взяли в подсобке магазина во Фрязине сразу после получения 300 тысяч рублей — именно столько он просил за посреднические услуги. Своим клиентам 59-летний мужчина гарантировал не только все полагающиеся законом льготы, но и оплачиваемую служебную квартиру и зарплату не ниже 100 тысяч рублей в месяц. Для убедительности он имитировал телефонный разговор с начальником управления МВД, в ходе которого и обсуждал вопрос о приеме на работу.Во время досмотра у Захарчука изъяли множество документов — он оказался не только генерал-лейтенантом казачьих войск России и зарубежья, но и членом Общественного совета при ГИБДД, а также старшим советником президента Международной полицейской ассоциации. При этом достоверность последней "корочки" подтверждала подпись якобы Ангелины Вовк.Задержанного взяли под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Мошенничество".