За период проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции за различные правонарушения составлено 1233 административных протоколов, в том числе по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ России...

В столице проведен первый этап оперативно-профилактической операции «Дети России-2019».С целью пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних, а также выявления несовершеннолетних лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, сотрудниками столичной полиции осуществлялись проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, жилого сектора, а также объектов транспорта, учреждений торговли и досуговых учреждений г. Москвы.За период проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции за различные правонарушения составлено 1233 административных протоколов, в том числе по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей привлечено к административной ответственности 148 родителей. По ст.20.20 КоАП России за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах привлечены 948 лиц, 15 из которых оказались несовершеннолетними.Кроме того, в рамках операции сотрудниками полиции проводились профилактические мероприятия антинаркотической направленности среди несовершеннолетних и их родителей. Так, в учебных заведениях была организована и проведена правовая пропаганда о негативном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека. Всего за период проведения 1 этапа операции в учебных заведениях организовано около 2386 лекций и бесед о вреде употребления наркотиков.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве