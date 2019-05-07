Стражи порядка поблагодарили ветерана за ратный подвиг на благо мирной жизни будущего поколения и пожелали ему крепкого здоровья и долголетия...

Руководство и личный состав полиции УВД по ТиНАО совместно с председателем Совета ветеранов окружного Управления Галиной Поцепня поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Хакима Гафорова с 74-й годовщиной Дня Победы.Сейчас полковнику милиции в отставке Хакиму Гафорову 95 лет, но по-прежнему, по словам ветерана, те долгие фронтовые годы навсегда сохранились в его памяти.Когда началась Великая Отечественная война, будучи совсем мальчишкой, ученик 5-го класса Хаким Гафоров ушел на фронт, служил в пограничных войсках НКВД. Позднее, в 1942 году, вместе с группой боевых товарищей продолжал доблестно защищать границы нашей Родины на Северном Кавказе. После окончания войны до 1949 года продолжал службу на границе с Китайской Народной Республикой. Уже позднее, в 1953 году, Хаким Гафоров пришел на службу в милицию в родном городе Душанбе, тогда еще Сталинабаде, и более чем за 25 лет прошел путь от сержанта до полковника милиции. Закончил службу в должности заместителя начальника городского отдела милиции.За праздничным чаепитием Хаким Гафоров поделился с гостями воспоминаниями о фронтовых буднях, своей жизни после войны и о том, чем живет сегодня. Он от всего сердца поблагодарил гостей, которые по доброй традиции поздравляют ветерана со всеми знаменательными праздниками и навещают просто справиться о здоровье.В свою очередь стражи порядка рассказали ветерану о современных буднях сотрудников органов внутренних дел, о том, какие передовые технологии применяются сейчас полицейскими для поиска и задержания правонарушителей. Беседа получилась очень оживленной и интересной.В завершение встречи гости от лица всего руководящего состава, стражей порядка и ветеранского движения Новой Москвы сердечно поздравили Хакима Гафорова с Днем Великой Победы, искренне поблагодарили его за ратный подвиг на благо мирной и спокойной жизни будущего поколения, пожелали ему крепкого здоровья и долголетия, а также вручили памятный подарок.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79