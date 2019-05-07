В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА в московском дерби не смог обыграть Динамо (2:2). Полузащитник армейцев Иван Обляков записал на свой счет две голевые передачи и был признан лучшим игроком тура.

В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА в московском дерби не смог обыграть "Динамо" (2:2). Полузащитник армейцев Иван Обляков записал на свой счет две голевые передачи и был признан лучшим игроком тура.В голосовании за звание лучшего игрока тура 20-летний хавбек ЦСКА набрал 16615 голосов (37%) и обошел по этому показателю Себастьяна Дриусси (27%) из "Зенита" и Луку Джорджевича (17%) из "Арсенала".