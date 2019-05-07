Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос Петра Порошенко. Он вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос Петра Порошенко. Об этом сообщило агентство "Украинские новости", ссылаясь на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Он сам ранее заявлял о том, что во время "евромайдана" в 2014 году лично выносил тела погибших и помогал раненым. Также от Порошенко ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.Журналистка Татьяна Высоцкая выложила в своем канале на YouTube запись выступления, сделанную 18 февраля 2014 года. По ее словам, Порошенко преувеличивает свою роль в "евромайдане" и пытается переписать историю.Украинский Политик Олег Царев принимал активное участие в тех событиях. Он рассказал РИА Новости, что Порошенко не мог выносить раненых и убитых с "евромайдана", поскольку появлялся там крайне редко и не мог определиться, к какой стороне примкнуть.