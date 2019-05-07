В личной жизни звезд случаются как громкие скандалы, так и душераздирающие драмы. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 мая 2019 года.

В личной жизни звезд случаются как громкие скандалы, так и душераздирающие драмы. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 мая 2019 года.Кинорежиссер раскритиковал современные телешоу. Никита Михалков выступил с обличительной речью в новом выпуске интернет-проекта "Бесогон".Артист заявил, что чрезмерный просмотр скандальных телепередач о личной жизни звезд негативно влияет на моральный облик зрителя. "Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность", – поделился своими размышлениями режиссер.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 мая 2019 года, читайте в и специальных .