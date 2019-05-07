Поздравление ко Дню Победы: для петербуржцев прозвучала знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Накануне праздничный концерт в преддверии 9 мая прошел в Петербургской филармонии. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

Поздравление ко Дню Победы: для петербуржцев прозвучала знаменитая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича. Накануне праздничный концерт в преддверии 9 мая прошел в Петербургской филармонии. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Великое произведение, своеобразный музыкальный символ блокадного города и его жителей, стало главным событием благотворительного вечера, организованного Международным фондом культурных инициатив маэстро Темирканова. Мероприятие проходит уже в шестнадцатый раз. На этот раз произведение Шостаковича прозвучало в исполнении государственного академического симфонического оркестра под руководством Александра Титова. Перед ветеранами с поздравлением выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Сочинять тему будущей "блокадной" симфонии Дмитрий Шостакович начал еще до войны. Затем уже во время блокады были созданы вторая и третья части произведения. Закончено оно было после эвакуации композитора в Куйбышеве. Там же состоялось первое исполнение симфонии. В блокадном Ленинграде она впервые прозвучала 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии.