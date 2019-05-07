Во время проведения аварийно-восстановительных работ в девятиэтажке в Железноводске после пожара найдено тело погибшего. Тело было найдено в 17:50 по московскому времени, сейчас устанавливается личность погибшего.

Во время проведения аварийно-восстановительных работ в девятиэтажке в Железноводске после пожара найдено тело погибшего. Труп был обнаружен в 17:50 по московскому времени, сейчас устанавливается личность погибшего. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на ГУМЧС по Ставропольскому краю.Возгорание произошло на площади порядка 100 квадратных метров. Девятиэтажный дом располагается на улице Энгельса. После инцидента в городе введен режим ЧС.Глава Железноводска Ставропольского края Евгений Моисеев ранее сообщил, что пожар был вызван взрывом бытового газа. На сайте АО "Газпром газораспределение Ставрополь" указано, что данная информация не соответствует действительности. По заявлению компании, взрыв не связан с использованием природного газа или эксплуатацией газовых приборов. При обследовании очага возгорания утечки газа не было обнаружено.По данным МЧС вследствие пожара пострадали 13 человек, по уточненным данным минздрава – 17. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей. Следственный комитет по Ставропольскому краю сообщил, что в результате пожара обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами девятиэтажного дома, также повреждено остекление и стена на первом этаже.