Подозреваемого в зверском убийстве пяти человек в Челябинской области взяли под стражу - ближайшие два месяца по решению суда он проведет в следственном изоляторе. СКР обнародовал видео с предполагаемым убийцей.

Подозреваемого в зверском убийстве пяти человек в Челябинской области взяли под стражу — ближайшие два месяца по решению суда он проведет в следственном изоляторе. СКР обнародовал видео с предполагаемым убийцей.Трагедия потрясла маленький городок Нязепетровск 4 мая, когда в частном доме были найдены изрезанные ножом тела четырех взрослых и четырехлетнего мальчика. Жертвами расправы стали 35-летний хозяин дома Марат, его 26-летняя гражданская супруга Анастасия, ее многодетная подруга Лилия Бычкова, ее муж и сын. Ещё одного малыша, которому всего семь месяцев, убийца оставил в живых — попросту не обратил внимания на стоявшую в углу коляску. Грудничка доставили в больницу, позже его планирую передать бабушке, у которой живет старшая дочь Лилии.Первоначально подозрения пали на бывшего супруга Анастасии, но после допроса выяснилось, что в день трагедии он находился в другом городе. Вскоре был задержан местный житель Евгений Иванов, который в тот день присутствовал на застолье и признался в содеянном, но не объяснил причин произошедшего.По решению суда мужчину взяли под стражу, за массовое убийство ему грозит от 8 до 20 лет в колонии.