Президент итальянского Наполи Аурелио Де Лаурентис готов вынести на обсуждение идею с упразднением главных клубных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вместо них он предложит на заседании Ассоциации европейских клубов создание нового футбольного соревнования – Кубка Европы.

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис готов вынести на обсуждение идею с упразднением главных клубных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вместо них он предложит на заседании Ассоциации европейских клубов создание нового футбольного соревнования – Кубка Европы."Лига чемпионов и Лига Европы должны быть упразднены и вместо них должен быть создан турнир с 80 участниками, — делится своими соображениями босс неаполитанцев, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на AS. – Это должны быть первые семь клубов Италии, Франции, Германии, Англии и Испании, а также первые четыре клуба Нидерландов, Португалии, Швеции, Бельгии и остальных"."При таком раскладе команды будут разделены на четыре группы по 20 команд, а игры могут проводиться в течение недели – со вторника по четверг. В выходные же будут проводиться матчи национальных чемпионатов. Я бы назвал этот турнир Кубком Европы".