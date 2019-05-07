9 мая вся весь центр Москвы превратится в огромную концертную площадку. По случаю 74-й годовщины Победы в войне, в которой, по самым скромным подсчетам, наша страна потеряла 27 миллионов человек, будут петь и плясать артисты самых разных жанров.

9 мая вся весь центр Москвы превратится в огромную концертную площадку. По случаю 74-й годовщины Победы в войне, в которой, по самым скромным подсчетам, наша страна потеряла 27 миллионов человек, будут петь и плясать артисты самых разных жанров.Например, у Киевского вокзала с 13 до 19 часов с поздравлением участникам войны и их потомкам выступят Стас Костюшкин, Братья Грим, Ирина Салтыкова, Согдиана, Дмитрий Колдун, Алекс Малиновский, Александр Еловских, Светлана Лазарева, Наталья Гулькина, Настя Крайнова, Анастасия Макеева, Алиса Салтыкова и многие другие любимые всеми поколениями звезды канала Russian MusicBox.Хедлайнером же Дня победы станет Ольга Бузова. Звезда "Дома-2" ублажит уважаемых ветеранов Великой Отечественной хитами "Принимай меня", "Мало половин" и "Я привыкаю". Сексуальная певица, как планируют организаторы праздника, должна прийтись по вкусу не только молодежи, но и участникам войны, самому младшему из которых сейчас 92 года.Приглашение Бузовой стать участником концерта не случайно. Во-первых, она самая популярная певица страны. Во-вторых, едва в этом году не поехала на "Евровидение" от России. В-третьих, Оля с большим пиететом относится ко Дню победы и считает этот день святым. Ведь ее родственники пережили блокаду Ленинграда. "Для меня это очень личная история, родители моей бабушки Аллы – прабабушка Антонина Максимова всю блокаду на заводе катушки напряжения мотала, а прадедушка Тимофей Максимович работал водителем на грузовике на "Дороге жизни". У обоих награды за оборону Ленинграда", – призналась