Комплексы ПВО Панцирь-С1 и Тор-М1 сбили 27 реактивных снарядов, запущенных террористами по авиабазе Хмеймим. Ни один боеприпас на территорию российского военного объекта не упал.

Комплексы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов, запущенных террористами по авиабазе Хмеймим. Ни один боеприпас на территорию российского военного объекта не упал, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.Напомним, 6 мая реактивные системы залпового огня два раза обстреливали россиян. Артиллерию террористов обнаружили практически сразу. После чего она была уничтожена ударами ВКС РФ и сирийской армией."Панцирь-С1" и "Тор-М1" – зенитные системы ближнего радиуса действия. Первая способна достать воздушную цель на расстоянии до 20 километров, радиус действия второй – 12 километров.