Пышка из Дома-2 жалуется на депрессию. Скандальная участница телестройки стала задумываться – а туда ли она идет? Избавиться от мыслей Саше Черно помогла резкая смена имиджа.

Пышка из "Дома-2" жалуется на депрессию. Скандальная участница телестройки стала задумываться – а туда ли она идет? Избавиться от мыслей Саше Черно помогла резкая смена имиджа.поразила подписчиков ее микроблога в Instagram. На новой фотографии поклонники едва узнали Сашу Черно. Звезда телешоу призналась, что таким способом она боретсчя с депрессией."У меня опять началась жутчайшая депрессия… Опять в голове-правильно ли я живу, туда ли я иду… Хочешь одного, знаешь как этого добиться… Но что-то или кто-то тебя постоянно тормозит и меняет твою жизнь", пожаловалась скандальная участница реалити-шоу.Звезде телепроекта очень хотелось услышать мнение подписчиков о своем новом имидже. Саша Черно нарастила волосы до плеч (до сих пор она носила короткую стрижку с выбритым виском). "Фото пока не очень, но как-то так. Вам нравится?", – с надеждой пишет под снимкомБольшинству поклонников новый стиль Саши понравился. Однако нашлись и те, кто раскритиковал ее эксперимент. "Страшнее атомной войны", – написал разочарованный комментатор.Поводы для депрессии, кроме размышлений о смысле жизни, появляются и в результате общения пышки из "Дома-2" с супругом Иосифом Оганесяном. В созданном на телепроекте семействе часты жесткие разногласия и скандалы. Недавно Саша даже пыталась подать на развод.Настроена на окончательный разрыв отношений была решительно. Однако, когда Саша Черно уже приехала в ЗАГС, выяснилось, что необходимо присутствие и второго супруга. Девушка решила, что это знак свыше – и отказалась от радикального шага, пишет "Вокруг ТВ".