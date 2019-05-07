Первая репетиция исполнителя на международном музыкальном конкурсе попала на видео. Организаторы Евровидения-2019 опубликовали минутное видео, на котором Сергей Лазарев исполняет свой номер, на Youtube.

Первая репетиция исполнителяна международном музыкальном конкурсе попала на видео. Организаторы "Евровидения-2019" опубликовали минутноевидео, на котором Сергей Лазарев исполняет свой номер, на Youtube.В небольшом отрывке видно, что Сергей Лазарев в белойрубашке и брюках стоит на сцене в окружении восьми зеркал. В них отражается сампевец. В какой-то момент он оказывается под дождем. "Летящие кометы сменяютпроливной дождь, после чего на экране облака сгущаются и ударяет молния", —сказано на официальном сайте "Евровидения".Можно предположить, что зрители увидят в полном номерепевца еще не один спецэффект. Организаторы музыкального конкурса рассказали,что выступление Сергея Лазарева не будет похоже на сюжет клипа Scream. В нем показана история принцессы и ее принца, которые защищаютдруг друга от нечистых сил.Наконец-то главный секрет раскрыт:пользователи Сети смогли увидеть, каким будет номер российского артиста. Однако,по признанию Сергея Лазарева, всех тайн выступления этот ролик не раскрыл.Он поделился роликом с частью выступления в своем Instagram, передает"Ну что же! Вот и официальный отрывок первойрепетиции!!! Мало пока, что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всехсекретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!", – написал . За несколько часов видео репетиции набрало на Youtube более92 тысяч просмотров. Напомним, "Евровидение-2019" проходит в Тель-Авиве.