Первая репетиция исполнителя
на международном музыкальном конкурсе попала на видео. Организаторы Евровидения-2019 опубликовали минутное
видео, на котором Сергей Лазарев исполняет свой номер, на Youtube.
Первая репетиция исполнителя
на международном музыкальном конкурсе попала на видео. Организаторы "Евровидения-2019" опубликовали минутное
видео, на котором Сергей Лазарев исполняет свой номер, на Youtube.
В небольшом отрывке видно, что Сергей Лазарев в белой
рубашке и брюках стоит на сцене в окружении восьми зеркал. В них отражается сам
певец. В какой-то момент он оказывается под дождем. "Летящие кометы сменяют
проливной дождь, после чего на экране облака сгущаются и ударяет молния", —
сказано на официальном сайте "Евровидения".
Можно предположить, что зрители увидят в полном номере
певца еще не один спецэффект. Организаторы музыкального конкурса рассказали,
что выступление Сергея Лазарева не будет похоже на сюжет клипа Scream. В нем показана история принцессы и ее принца, которые защищают
друг друга от нечистых сил.
Наконец-то главный секрет раскрыт:
пользователи Сети смогли увидеть, каким будет номер российского артиста. Однако,
по признанию Сергея Лазарева, всех тайн выступления этот ролик не раскрыл.
Он поделился роликом с частью выступления в своем Instagram, передает
"Ну что же! Вот и официальный отрывок первой
репетиции!!! Мало пока, что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех
секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!", – написал . За несколько часов видео репетиции набрало на Youtube более
92 тысяч просмотров. Напомним, "Евровидение-2019" проходит в Тель-Авиве.