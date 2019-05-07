Опубликованы переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами. Командир лайнера, следовавшего рейсом Москва – Мурманск, передал на землю, что воздушное судно горит.

Опубликованы переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 сдиспетчерами. Командир лайнера, следовавшего рейсом Москва – Мурманск, передална землю, что воздушное судно горит.Командирвоздушного судна Денис Евдокимов передал диспетчерам информацию о ЧП. Онсообщил, что в самолет ударила молния, и он загорелся.Известно, что послепопадания молнии в двигатель пилот передал на землю сигнал Pan-Pan. Онозначает, что воздушное судно получило повреждения, но срочная помощь пока не требуется."Просим возврат. Потеря радиосвязи,и самолет горит в молнии", – приводит слова Евдокимова, адресованныедиспетчеру,Диспетчер сразуже отреагировал и передал это сообщение от рейса Москва– Мурманск коллегам.После этого пилот заявил, что не может с первого раза зайти на посадку. Однакоот помощи снова отказался. "Нет,пока все нормально. Штатно", – ответил на уточняющий вопрос диспетчера ДенисЕвдокимов.Лайнер вновьстал снижаться, однако командир воздушного судна не сразу смог подтвердитьготовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался на то, что пилота плохослышно. В итоге Евдокимов принял решение сажать самолет по приборам.Через некотороевремя пилот запросил помощь. Диспетчер дал указаниепродолжать заход на посадку и известил о ситуации аварийные службы. На этомпереговоры обрываются.Напомним, 5 маясамолет Sukhoi Superjet 100, следовавший , совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. После этого лайнер загорелся. На борту находились 78человек. В результате трагедии погиб 41 человек.