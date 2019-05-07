Опубликованы переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с
диспетчерами. Командир лайнера, следовавшего рейсом Москва – Мурманск, передал
на землю, что воздушное судно горит.
Опубликованы переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с
диспетчерами. Командир лайнера, следовавшего рейсом Москва – Мурманск, передал
на землю, что воздушное судно горит.
Командир
воздушного судна Денис Евдокимов передал диспетчерам информацию о ЧП. Он
сообщил, что в самолет ударила молния, и он загорелся.
Известно, что после
попадания молнии в двигатель пилот передал на землю сигнал Pan-Pan. Он
означает, что воздушное судно получило повреждения, но срочная помощь пока не требуется.
"Просим возврат. Потеря радиосвязи,
и самолет горит в молнии", – приводит слова Евдокимова, адресованные
диспетчеру,
Диспетчер сразу
же отреагировал и передал это сообщение от рейса Москва– Мурманск коллегам.
После этого пилот заявил, что не может с первого раза зайти на посадку. Однако
от помощи снова отказался. "Нет,
пока все нормально. Штатно", – ответил на уточняющий вопрос диспетчера Денис
Евдокимов.
Лайнер вновь
стал снижаться, однако командир воздушного судна не сразу смог подтвердить
готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался на то, что пилота плохо
слышно. В итоге Евдокимов принял решение сажать самолет по приборам.
Через некоторое
время пилот запросил помощь. Диспетчер дал указание
продолжать заход на посадку и известил о ситуации аварийные службы. На этом
переговоры обрываются.
Напомним, 5 мая
самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший , совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. После этого лайнер загорелся. На борту находились 78
человек. В результате трагедии погиб 41 человек.