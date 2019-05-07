Правительство России рекомендовало региональным властям пересмотреть территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Прежние схемы начали действовать менее полугода назад, но до 2020 год губернаторы должны создать новые, пишут "Ведомости".Региональным властям рекомендовали активнее внедрять раздельный сбор мусора – для этого предлагается финансово стимулировать граждан: тем, кто сортирует отходы, будут возвращать деньги, выплаченные оператору за услугу вывоза ТКО.Соответствующие предложения региональные власти будут разрабатывать вместе с Минфином, Минприроды и Минэкономразвития. По словам представителя Минприроды, в настоящее время проводится проверка территориальных схем обращения с отходами. В будущем планируется создать федеральную схему.