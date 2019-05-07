Мадридский Реал, который летом 2018 года продал в Ювентус звездного португальца Криштиану Роналду и провалил нынешний сезон, готов накануне следующего футбольного идет на трансферный рекорд: мадридисты готовы отдать за француза Килиана Мбаппе 280 млн евро.

Мадридский "Реал", который летом 2018 года продал в "Ювентус" звездного португальца Криштиану Роналду и провалил нынешний сезон, готов накануне следующего футбольного идет на трансферный рекорд: мадридисты готовы отдать за француза Килиана Мбаппе 280 млн евро.На сегодня самым дорогим трансфером в истории футбола является переход Неймара во французский "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро. "Реал" долгое время пытался перекупить бразильца у "ПСЖ", но теперь его цель – восходящая звезда футбола, чемпион мира Мбаппе, также выступающий за парижан.Правда, контракт 20-летнего француза с "ПСЖ" действует до 30 июня 2022 года, но чемпионы Франции, во-первых, испытывают проблемы с финансовым Fair Play, а, во-вторых, могут в самое ближайшее время потерять влиятельных спонсоров из числа арабских шейхов, которые разочарованы игрой команды в крупнейших международных турнирах.Именно поэтому переход Мбаппе вполне может состояться. Тем более, что, как сообщает испанское издание Sport.Es, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан очень надеется, что Мбаппе перейдет в его команду. Стоит напомнить, что кроме звания чемпиона мира в составе сборной Фра6нции Мбаппе по итогам прошлого года выиграл первый в истории "Золотой мяч" для игрока в возрасте до 20 лет.