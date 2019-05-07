Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ответных полуфинальных матчах Кубка России.

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ответных полуфинальных матчах Кубка России."РФС направил заявку в IFAB об использовании системы в ответных полуфинальных играх Кубка страны, – заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин, слова которого приводит ТАСС. – Решение станет известно до конца недели".Напомним, в первых полуфинальных играх столичный "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" (2:2), а екатеринбургский "Урал" с минимальным счетом переиграл тульский "Арсенал". В обоих матчах использовалась система VAR. Ответные игры состоятся 15 мая.