Гламурная блондинка отправилась с супругом отдыхать. Местом для отпуска они выбрали Бали.

Гламурная блондинка отправилась с супругом отдыхать. Местом для отпуска они выбрали Бали.Традиционно в начале мая на время продолжительных выходных дней многие отечественные знаменитости предпочитают отправиться в путешествие к морю. К примеру, на днях в отпуск уехали телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров. Супруги взяли с собой дочь Марию, которой летом исполнится год. Правда, куда именно отправилась семья, пока неизвестно, сами отпускники предпочли не афишировать место отдыха.А вот однофамилица популярной телеведущей, чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцевас мужем, хоккеистом Дмитрием Кугрышевым, выбрали для отпуска Бали. Однако с собой пара решила не брать дочь Еву. Супруги оставили малышку на попечение ближайших родственников.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Кудрявцева опубликовала несколько фотографий с Бали. На некоторых снимках гимнастка продемонстрировала великолепную фигуру: стройные подтянутые ноги, тонкую талию и пышную грудь. Сложно поверить, что Яна стала матерью менее пяти месяцев назад!Многочисленные поклонники пришли в восторг от внешности Кудрявцевой и рассыпались в комплиментах. О том, как она вернула себе былые формы, гимнастка не распространяется. Но если внимательно проанализировать ее аккаунт, очевидно, что Яна не забросила занятий художественной гимнастикой. Видимо, благодаря тренировкам она и смогла восстановиться в рекордно короткие сроки.Напомним, Яна Кудрявцева впервые стала матерью 25 декабря 2018 года. Дочь Еву прославленная спортсменка родила в одном из столичных перинатальных центров. Гимнастка предпочитает не показывать лица малышки общественности, но и не скрывает ребенка.