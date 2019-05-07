Гламурная блондинка отправилась с супругом отдыхать. Местом для отпуска они выбрали Бали.
Гламурная блондинка отправилась с супругом отдыхать. Местом для отпуска они выбрали Бали.
Традиционно в начале мая на время продолжительных выходных дней многие отечественные знаменитости предпочитают отправиться в путешествие к морю. К примеру, на днях в отпуск уехали телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров. Супруги взяли с собой дочь Марию, которой летом исполнится год. Правда, куда именно отправилась семья, пока неизвестно, сами отпускники предпочли не афишировать место отдыха.
А вот однофамилица популярной телеведущей, чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева
с мужем, хоккеистом Дмитрием Кугрышевым, выбрали для отпуска Бали. Однако с собой пара решила не брать дочь Еву. Супруги оставили малышку на попечение ближайших родственников.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Кудрявцева опубликовала несколько фотографий с Бали. На некоторых снимках гимнастка продемонстрировала великолепную фигуру: стройные подтянутые ноги, тонкую талию и пышную грудь. Сложно поверить, что Яна стала матерью менее пяти месяцев назад!
Многочисленные поклонники пришли в восторг от внешности Кудрявцевой и рассыпались в комплиментах. О том, как она вернула себе былые формы, гимнастка не распространяется. Но если внимательно проанализировать ее аккаунт, очевидно, что Яна не забросила занятий художественной гимнастикой. Видимо, благодаря тренировкам она и смогла восстановиться в рекордно короткие сроки.
Напомним, Яна Кудрявцева впервые стала матерью 25 декабря 2018 года. Дочь Еву прославленная спортсменка родила в одном из столичных перинатальных центров. Гимнастка предпочитает не показывать лица малышки общественности, но и не скрывает ребенка.