Василий Андреевич был рад гостям и за чашечкой чая рассказал о военной службе и о годах работы в советской милиции...

В преддверии празднования Дня Великой Победы заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД Росси по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Дёмин поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Андреевича Фомина.Василию Фомину исполнилось 20 лет, когда он был призван на фронт. 8 месяцев Василий Андреевич и его товарищи обучались на радистов, после чего в рядах мотострелковой бригады были отправлены в город Калинин.В 1943 году Василий Андреевич прибыл в Курск, где участвовал в одном из самых переломных событий в Великой Отечественной войне – битве на Курской дуге. При несении военной службы Василий Андреевич получил контузию и серьезные ранения ног. После ранения на фронт его уже не вернули, несмотря на все просьбы. По окончании войны он продолжил служить своей Родине, устроившись в 59 отделение милиции. В возрасте 57 лет ушел на пенсию с должности начальника отделения вневедомственной охраны при 59-м отделении милиции Октябрьского РУВД Московского горисполкома в звании майора. На счету Василия Андреевича имеются 32 государственные и ведомственные награды, такие как Орден Великой Отечественной войны 2-й степени, медали «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».Василий Андреевич был рад гостям и за чашечкой чая рассказал о военной службе и о годах работы в советской милиции. «Спасибо вам большое. что не забываете и каждый раз радуете меня своим визитом. Мне очень приятно видеть вас», – сказал Василий Фомин.В завершение встречи Андрей Понорец и Юрий Дёмин еще раз выразили слова огромной благодарности Василию Андреевичу Фомину за то, что он защищал наше будущее в нелегкие годы Великой Отечественной войны, а также преподнесли ему цветы, вручили ценные и памятные подарки, адресные именные открытки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56