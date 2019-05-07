В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне руководители столичной полиции посетили ветерана ВОВ и органов внутренних дел Николая Филипповича Первушина...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов поздравили ветерана с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне руководители столичной полиции посетили ветерана ВОВ и органов внутренних дел Николая Филипповича Первушина. Среди гостей также присутствовали помощник начальника ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Тимофей Юдин, помощник начальника УВД по ЮВАО (по РЛС) подполковник внутренней службы Борис Качанов, представители Общественного и Женского советов УВД по ЮВАО.Николай Филиппович родился в 1923 году, в возрасте 18 лет был призван в ряды Советской Армии и направлен на службу на Дальний Восток, где в последствие принял участие в боях с Японией. Демобилизован Николай Филиппович был лишь в 1948 году, а уже через год поступил на службу в милицию в 4-й (оперативный) отряд по обеспечению массовых мероприятий на должность командира отделения. В 1963 году после окончания Московского Государственного Университета им. Ломоносова (юридический факультет) работал старшим следователем по хозяйственным делам Бауманского РОВД в следственной бригаде МВД по расследованию контрабанды на морском торговом флоте. В 1972 году назначен на должность заместителя начальника 71 отделения милиции г. Москвы по паспортной работе. А в 1976 году был уволен из органов милиции по выслуге лет в звании подполковника.За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, безупречную долгую службу в органах внутренних дел Первушин Николай Филиппович награжден государственными и ведомственными наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Боевые Заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За Победу над Японией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и другими.Гости поздравили ветерана с наступающим Днем Победы, выразили глубокую признательность и благодарность за бесценный вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны, за доблестное несение службы в органах внутренних дел, за опыт и знания, которыми ветеран готов делиться с молодым поколением по сей день. Олег Баранов пожелал Николаю Первушину крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и мира и вручил памятные подарки.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18