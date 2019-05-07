Пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево. Сегодня действует ряд факторов, которые делают любой перелет похожим на русскую рулетку. К примеру, существующий норматив по спасению людей – 90 секунд. На практике за это время пассажиры и члены экипажа не успеют покинуть борт.

Пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево.Сегодня действует ряд факторов, которые делают любой перелет похожим на "русскуюрулетку". К примеру, существующий норматив по спасению людей – 90 секунд.На практике за это время пассажиры и члены экипажа не успеют покинуть борт.еще раз показала, что действующие нормативына практике выдержать невозможно. Особенно – в условиях паники. Выход из этойситуации – использование в самолетах материалов, которые не будут загораться покрайней мере в течение 5 минут – даже под действием открытого огня. Этоговремени достаточно для эвакуации людей в любых обстоятельствах – на взлетно-посадочнуюполосу, на целину, на воду, уверен юрист и специалист по пожарной безопасностигражданских объектов Александр Хаминский."К сожалению, ни один самолет в мире не отвечаеттребованиям пожарной безопасности, предъявляемым к стационарным наземнымобъектам. Например, в оборудовании и интерьере воздушных судов используютсягорючие материалы", – рассказал эксперт "Дням.Ру".Вдобавок, как напомнил Хаминский, в случае с посадкаосуществлялась с неопорожненным центральным топливным баком, который расположенв середине нижней части фюзеляжа. И, судя по фото и видео, именно пожар,возникший в центральном баке, отрезал пути эвакуации для пассажиров хвостовой части самолета.Еще одна проблема – ширина проходов между рядами кресел. Онивмещают не более трети пассажиров. Остальные, согнувшись в три погибели,находятся около своих кресел. Экстренная эвакуация в такой ситуации невозможна.Блокируют движение пассажиров и выпавшие с багажных полоквещи – фиксаторы во время жесткой посадки раскрылись. Как известно по рассказамвыживших в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево, багаж в проходах мешал эвакуации.Кроме того, кресла экипажа находятся довольно далеко от люков – и стюардамтребуется больше времени, чтобы придти на помощь.Подводя итоги , эксперт подчеркнул,что всего этого можно избежать, повысив безопасность полетов. Для этого надо, во-первых,усилить требования к степени сопротивления материалов салона горению и тлению. Во-вторых,ввести дополнительный контроль наличия топлива в центральном баке – в том числесо стороны наземных служб. Третье –установка на каждый борт резервнойэнергонезависимой системы связи. Четвертое –размещение кресел стюардов истюардесс непосредственно около эвакуационных люков. И пятое, самое простое –заменазапорных устройств дверец багажных полок.