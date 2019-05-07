Пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево.
Сегодня действует ряд факторов, которые делают любой перелет похожим на русскую
рулетку. К примеру, существующий норматив по спасению людей – 90 секунд.
На практике за это время пассажиры и члены экипажа не успеют покинуть борт.
Пассажиров SSJ 100 лишили шанса на спасение в Шереметьево.
Сегодня действует ряд факторов, которые делают любой перелет похожим на "русскую
рулетку". К примеру, существующий норматив по спасению людей – 90 секунд.
На практике за это время пассажиры и члены экипажа не успеют покинуть борт.
еще раз показала, что действующие нормативы
на практике выдержать невозможно. Особенно – в условиях паники. Выход из этой
ситуации – использование в самолетах материалов, которые не будут загораться по
крайней мере в течение 5 минут – даже под действием открытого огня. Этого
времени достаточно для эвакуации людей в любых обстоятельствах – на взлетно-посадочную
полосу, на целину, на воду, уверен юрист и специалист по пожарной безопасности
гражданских объектов Александр Хаминский.
"К сожалению, ни один самолет в мире не отвечает
требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к стационарным наземным
объектам. Например, в оборудовании и интерьере воздушных судов используются
горючие материалы", – рассказал эксперт "Дням.Ру".
Вдобавок, как напомнил Хаминский, в случае с посадка
осуществлялась с неопорожненным центральным топливным баком, который расположен
в середине нижней части фюзеляжа. И, судя по фото и видео, именно пожар,
возникший в центральном баке, отрезал пути эвакуации для пассажиров хвостовой части самолета.
Еще одна проблема – ширина проходов между рядами кресел. Они
вмещают не более трети пассажиров. Остальные, согнувшись в три погибели,
находятся около своих кресел. Экстренная эвакуация в такой ситуации невозможна.
Блокируют движение пассажиров и выпавшие с багажных полок
вещи – фиксаторы во время жесткой посадки раскрылись. Как известно по рассказам
выживших в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево, багаж в проходах мешал эвакуации.
Кроме того, кресла экипажа находятся довольно далеко от люков – и стюардам
требуется больше времени, чтобы придти на помощь.
Подводя итоги , эксперт подчеркнул,
что всего этого можно избежать, повысив безопасность полетов. Для этого надо, во-первых,
усилить требования к степени сопротивления материалов салона горению и тлению. Во-вторых,
ввести дополнительный контроль наличия топлива в центральном баке – в том числе
со стороны наземных служб. Третье –установка на каждый борт резервной
энергонезависимой системы связи. Четвертое –размещение кресел стюардов и
стюардесс непосредственно около эвакуационных люков. И пятое, самое простое –замена
запорных устройств дверец багажных полок.