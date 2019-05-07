Сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы с командой Казахстана в Калининграде. Встреча запланирована на 9 сентября.

Сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы с командой Казахстана в Калининграде. Встреча запланирована на 9 сентября.Ранее было решено, где сборная России других соперников по отборочному турниру.Встреча со сборной Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, а матч с командой Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде.Первый матч со сборной Казахстана прошел 24 мата в Нур-Султане. Российская команда одержала победу 4:0.