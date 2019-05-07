Актеру Владимиру Зеленскому будет очень сложно в должности президента Украины. В Киеве сделали важное объявление, которое ставит под сомнение возможность юмориста полноценно руководить государством.

Актеру Владимиру Зеленскому будет очень сложно в должности президента Украины. В Киеве сделали важное объявление, которое ставит под сомнение возможность юмориста полноценно руководить государством.С важным заявлением выступил на пресс-конференции вукраинской столице выступил политолог Валентин Гайдай. По его словам, Верховнаярада старается свести до минимума полномочия Зеленского.Эксперт уточнил, что работа ведется в двух направлениях."Это ограничение по назначению на должности главы СБУ, министра обороны,министра иностранных дел", – пояснил аналитик.Второе направление – ситуация вокруг"Укроборонпрома" – объединения предприятий военно-промышленногокомплекса страны. Гайдай напомнил, что сейчас концерн подчиняется президенту,однако оппоненты Зеленского намерены перевести его под управлениепремьер-министра.По словам эксперта, в Верховной раде хотят провестисоответствующий закон до инаугурации нового главы государства. Вступление в должность намечено на конец мая.Происходящее дало повод некоторым журналистам сделать выводыо несостоятельности будущего президента. "Депутатам поручено сделатьиз комика политического инвалида", – пишет издание"ПолитНавигатор".Директор украинского Института анализа и менеджментаполитики Руслан Бортник уверен: новым главой государства пытаютсяманипулировать в силу его неопытности. За влияние на будущего президентаборются от шести до восьми элитных групп, утверждает эксперт.Не намерен сдаваться и уходящий лидер Незалежной ПетрПорошенко. Он предпринял ряд шагов, которые, утверждают эксперты, сильноосложнит пребывание во власти. По словам политолога Олега Соскина,проигравший президент ускоренными темпами расставил на ключевые посты своихлюдей.