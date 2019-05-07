Актеру Владимиру Зеленскому будет очень сложно в должности президента Украины. В Киеве сделали важное объявление, которое ставит под сомнение возможность юмориста полноценно руководить государством.
Актеру Владимиру Зеленскому будет очень сложно в должности президента Украины. В Киеве сделали важное объявление, которое ставит под сомнение возможность юмориста полноценно руководить государством.
С важным заявлением выступил на пресс-конференции в
украинской столице выступил политолог Валентин Гайдай. По его словам, Верховная
рада старается свести до минимума полномочия Зеленского.
Эксперт уточнил, что работа ведется в двух направлениях.
"Это ограничение по назначению на должности главы СБУ, министра обороны,
министра иностранных дел", – пояснил аналитик.
Второе направление – ситуация вокруг
"Укроборонпрома" – объединения предприятий военно-промышленного
комплекса страны. Гайдай напомнил, что сейчас концерн подчиняется президенту,
однако оппоненты Зеленского намерены перевести его под управление
премьер-министра.
По словам эксперта, в Верховной раде хотят провести
соответствующий закон до инаугурации нового главы государства. Вступление в должность намечено на конец мая.
Происходящее дало повод некоторым журналистам сделать выводы
о несостоятельности будущего президента. "Депутатам поручено сделать
из комика политического инвалида", – пишет издание
"ПолитНавигатор".
Директор украинского Института анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник уверен: новым главой государства пытаются
манипулировать в силу его неопытности. За влияние на будущего президента
борются от шести до восьми элитных групп, утверждает эксперт.
Не намерен сдаваться и уходящий лидер Незалежной Петр
Порошенко. Он предпринял ряд шагов, которые, утверждают эксперты, сильно
осложнит пребывание во власти. По словам политолога Олега Соскина,
проигравший президент ускоренными темпами расставил на ключевые посты своих
людей.