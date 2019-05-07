Автобусы, следующие через площадь Победы, поедут в объезд

Автобусы, следующие через площадь Победы, поедут в объездВ связи с проведением репетиции праздничных мероприятий 7-го мая 2019 года с 8-ми до 10-ти вечера изменятся маршруты движения общественного транспорта во Владимире.Троллейбусные маршруты будут идти:№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.№ 5 - на время проведения праздничных мероприятий выезжать не будет.№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.№ 8 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - Золотые ворота.Автобусы, следующие через площадь Победы, поедут в объезд через улицы Разина, Диктора Левитана, Ново-Ямскую и Ново-Ямской переулок.Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.