Оперативниками в результате проведения обыска в квартире у подозреваемого были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и патроны различного калибра...

Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы был задержан 44-летний мужчина.Оперативниками в результате проведения обыска в квартире, расположенной на Шоссейной улице, были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и патроны различного калибра в количестве более двадцати штук, кнопочные телефоны с проводами, муляж гранаты, а также шприцы, наполненные жидкостью. Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Печатники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70