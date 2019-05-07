В пресс-центре столичной полиции состоялся брифинг на тему «Профилактика несчастных случаев с несовершеннолетними, связанных с выпадением детей из окон»...

В настоящее время довольно остро стоит проблема детского травматизма, одной из причин которого является выпадение малолетних детей из окон. В связи с повышением температуры воздуха граждане все чаще открывают окна для проветривания помещений, при этом оставляя детей без присмотра. Факты выпадения детей практически ежедневно фиксируются в разных регионах России, и нередко с летальным исходом. Так, только в Москве с начала года из окон выпали 19 детей, из них 6 погибли. В прошлом году было зарегистрировано 43 факта, из них 12 – с летальным исходом. По статистике 82% пострадавших детей были в возрасте до 4 лет. Это наиболее уязвимая категория детей, которые не в полной мере осознают возможные последствия своих действий.В пресс-центре столичной полиции состоялся брифинг на тему «Профилактика несчастных случаев с несовершеннолетними, связанных с выпадением детей из окон». В мероприятии приняли участие начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России полковник внутренней службы Александр Князев, начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник и заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по оперативной работе полковник полиции Александр Половинка. «К сожалению, на сегодняшний день я вынужден приводить печальные цифры статистики, констатировать тот факт, что общими усилиями не удается преломить ситуацию в лучшую сторону. С целью предупреждения фактов травмирования и гибели детей на постоянной основе сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение указанных фактов», – отметил Александр Половинка.Ситуация характерна не только для Москвы, но и для всей России. За прошедший год в нашей стране пострадало порядка 700 детей в результате падений из окон и балконов. «В большей степени это случается из-за того, что родители недолжным образом относятся к выполнению своих родительских обязанностей. Такие родители привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – прокомментировал ситуацию начальник Управления ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник. На систематической основе силами сотрудников полиции с привлечением представителей учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организовано проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости оставления без присмотра малолетних детей, необходимости усиления контроля за ними и принятия дополнительных мер безопасности (установка на окнах специальных замков безопасности, фиксаторов и т.д.). В качестве наглядной агитации в жилом секторе, учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения и др. сотрудниками полиции размещается памятка родителям о мерах профилактики несчастных случаев вследствие падения с высоты малолетних детей.Кроме того, в 2018 году в департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений подготовлено обращение с предложениями о повышении прочности конструкции москитных сеток, чтобы она могла выдержать вес малолетнего ребенка и тем самым предотвратить несчастные случаи.Мероприятия по профилактике выпадения детей из окон сотрудниками полиции будут продолжены.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве