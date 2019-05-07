Ветераны и сотрудники столичной полиции приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятному мемориалу...

В преддверии праздника – Дня Победы в Великой Отечественной войне, ветераны и сотрудники столичной полиции приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятному мемориалу.Вся страна в эти дни вспоминает о подвиге павших героев, о людях, чья жизнь – проявление настоящего героизма и отваги.В преддверии памятной даты на Петровке, 38 ежегодно собираются ветераны, руководители структурных подразделений и молодые сотрудники столичной полиции.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вместе с ветеранами возложил цветы к Мемориалу с именами стражей порядка, погибших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей, а также бюсту Ф.Э. Дзержинского.«Сегодня мы собрались отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Для нас важно, чтобы нынешнее поколение молодых сотрудников помнило о подвигах наших дедов и отцов, а мы будем продолжать те традиции, которые заложены нашими ветеранами», – отметил Олег Баранов.Завершилось мероприятие торжественным маршем знаменной группы и парадного расчета в сопровождении оркестра.Более 7 тысяч сотрудников московской милиции в первый год войны ушли добровольцами на фронт. В рядах стражей правопорядка 7 Героев Советского Союза, более 8 тысяч награждены орденами и медалями за подвиги, проявленные в годы войны. Московский Главк в ноябре 1944 года удостоен ордена Красного Знамени.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве