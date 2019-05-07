Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники потребовали ключ от сейфа, где хранились денежные средства потерпевшего...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ТиНАО задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратился 32-летний местный житель, директор одного из предприятий Новой Москвы, осуществляющих прием цветного металла. По словам заявителя, в ночное время в пункт приема металлолома ворвались неизвестные граждане, напали на 27-летнего работника предприятия и связали его. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали ключ от сейфа, где хранились денежные средства, принадлежащие заявителю. Завладев денежными средствами, злоумышленники с места происшествия скрылись на своем автомобиле в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 19-летний приезжий и 29-летний житель Московской области. Как выяснили полицейские, денежными средствами они успели распорядиться по своему усмотрению.Следственным отделом УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников противоправного деяния и других эпизодов деятельности подозреваемых.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79