За время строительства переправы через Керченский пролив было множество самых разных находок – от античных древностей до техники времен Великой Отечественной войны. Очередное открытие в районе Крымского моста потрясло россиян.

За время строительства переправы через Керченский пролив было множество самых разных находок – от античных древностей до техники времен Великой Отечественной войны. Очередное открытие в районе Крымского моста потрясло россиян.В годы Великой Отечественной в районе Керченского проливашли тяжелейшие бои. Кровопролитные сражения с гитлеровцами шли на суше, море ив воздухе. Место, где сейчас располагается Крымский мост, имело стратегическоезначение.Неудивительно, что поисковики до сих пор находят артефактытех страшных лет. Очередную страшную находку энтузиасты обнаружили под водойнедалеко от Крымского моста. Речь идет о боевом катере пограничной охраны НКВД.Как сообщает телеканал "Крым 24", сторожевое судно затонуло в 1943 году.Останки кораблей поисковики поднимают по частям. Отмечается,что в районе на дне пролива покоятся более 300 судов,затонувших в годы Великой Отечественной войны.В сюжете телеканала говорится, что находку обнаружили еще всентябре прошлого года. Однако изучение обломков потребовало многих месяцев. Илишь на днях пришли к выводу, что затонувшее судно – катер пограничной охраныНКВД. До войны такие суда охраняли дачи первых лиц государства в Крыму.Новость о затонувшем катере не оставила равнодушной россиян."В преддверии 9 мая эта находка обретает особую значимость. Вечная памятьбойцам", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Другиекомментаторы отметили огромную работу, проделанную поисковиками, и восхитилисьих профессионализму.Автомобильная часть была открыта в маепрошлого года. Через несколько месяцев ожидается запуск железной дороги попереправе.