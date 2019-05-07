Озвучены шокирующие детали несостоявшегося заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Рассматривались самые разные варианты, вплоть до физического устранения лидера братской республики, сообщают эксперты со ссылкой на источники в госорганах.

Озвучены шокирующие детали несостоявшегося заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Рассматривались самые разные варианты, вплоть до физического устранения лидера братской республики, сообщают эксперты со ссылкой на источники в госорганах.В числе заговорщиков – теперь уже бывший заместительгоссекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин. Долгое время онсчитался одним из главных приближенных Лукашенко.Козни против Батьки плели также несколько высокопоставленныхофицеров министерств обороны и внутренних дел, утверждает Telegram-канал"Трыкатаж". "Цель заговора – недопущение нового президентскогосрока для Лукашенко, которого заговорщики считают главным и единственнымпрепятствием для нормального развития Беларуси", – пишут авторы.По их словам, политическая подоплека в мотивах организаторовотсутствует. Якобы они хотели оставить внешнеполитический курс Лукашенкопрежним.Заговор имел кодовое название "Смена", сообщаютавторы. У противников Лукашенко было несколько сценариев действий, первый изкоторых – заставить Батьку добровольно отказаться от власти.Кроме того, утверждают авторы Telegram-канала,рассматривались варианты поддержки сильного альтернативного кандидата на выборах.Последние сценарии – самые радикальные: по словам авторов, не исключалсявоенный переворот и физическое устранение ."В рядах вооруженных сил планировалась большаяработа", – сообщают эксперты.Авторам Telegram-канала кажется реалистичной картина, прикоторой заговорщики рассчитывали сохранить геополитический статус Белоруссии,но с президентом, способным укреплять отношения с соседними странами, а неразрушать их. "Нет никакого другого способа добиться ухода споста президента. Законные процедуры смены лидера не дадут ничего", -пишут эксперты.