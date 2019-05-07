Озвучены шокирующие детали несостоявшегося заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Рассматривались самые разные варианты, вплоть до физического устранения лидера братской республики, сообщают эксперты со ссылкой на источники в госорганах.
Озвучены шокирующие детали несостоявшегося заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Рассматривались самые разные варианты, вплоть до физического устранения лидера братской республики, сообщают эксперты со ссылкой на источники в госорганах.
В числе заговорщиков – теперь уже бывший заместитель
госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин. Долгое время он
считался одним из главных приближенных Лукашенко.
Козни против Батьки плели также несколько высокопоставленных
офицеров министерств обороны и внутренних дел, утверждает Telegram-канал
"Трыкатаж". "Цель заговора – недопущение нового президентского
срока для Лукашенко, которого заговорщики считают главным и единственным
препятствием для нормального развития Беларуси", – пишут авторы.
По их словам, политическая подоплека в мотивах организаторов
отсутствует. Якобы они хотели оставить внешнеполитический курс Лукашенко
прежним.
Заговор имел кодовое название "Смена", сообщают
авторы. У противников Лукашенко было несколько сценариев действий, первый из
которых – заставить Батьку добровольно отказаться от власти.
Кроме того, утверждают авторы Telegram-канала,
рассматривались варианты поддержки сильного альтернативного кандидата на выборах.
Последние сценарии – самые радикальные: по словам авторов, не исключался
военный переворот и физическое устранение .
"В рядах вооруженных сил планировалась большая
работа", – сообщают эксперты.
Авторам Telegram-канала кажется реалистичной картина, при
которой заговорщики рассчитывали сохранить геополитический статус Белоруссии,
но с президентом, способным укреплять отношения с соседними странами, а не
разрушать их. "Нет никакого другого способа добиться ухода с
поста президента. Законные процедуры смены лидера не дадут ничего", -
пишут эксперты.