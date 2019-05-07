Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал для нее три репродукции икон

Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал для нее три репродукции иконВ день празднования православной Пасхи, 28 апреля, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова открыла выставку работ владимирских и крымских художников на базе ВС РФ с Сирии. На ней в числе прочих показали работы известных художников Владимира Хамкова и Дмитрия Холина.В пресс-службе ВСМЗ отмечают, что кроме Светланы Мельниковой в Сирии побывал и заместитель гендиректора по развитию музея Александр Капусткин. Также музей передал для экспозиции репродукции 3-х икон.