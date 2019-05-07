Знаменитый тренер Евгений Трефилов провел тренировку с гандболистками Кубани. Это первая тренировка Трефилова после того, как он перенес операцию на сердце.

Знаменитый тренер Евгений Трефилов провел тренировку с гандболистками "Кубани". Это первая тренировка Трефилова после того, как он перенес операцию на сердце.19 февраля 63-летнему Евгению Трефилову была проведена операция на сердце. Менее, через три месяца, Евгений Васильевич вернулся к работе. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.Евгений Васильевич Трефилов приводил женскую сборную России к победе на Олимпийских играх 2016 года. Под его руководством наши гандболистки четыре раза становились чемпионками мира – в 2001, 2005, 2007, 2009 годах. В 1997 году чемпионом мира стала мужская сборная России, которой руководил Евгений Трефилов.