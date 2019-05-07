В соответствии с отчетностью российского подразделения Morgan Stanley за 2018 год, в первом квартале 2020 года этот инвестиционный банк планирует направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.

В соответствии с отчетностью российского подразделения Morgan Stanley за 2018 год, в первом квартале 2020 года этот инвестиционный банк планирует направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.В частности, в документе констатируется, что банковская группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения. При этом в 2018-2019 годах деятельность банка осуществляется без изменений.В декабре минувшего года американский банковский холдинг Morgan Stanley объявил о решении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода операций в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Как отмечали тогда в банке, реструктуризация присутствия кредитной организации — обоснованное решение на фоне снижения клиентской активности, связанной, в том числе с введенными в отношении России санкциями.