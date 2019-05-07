Подросток стоял на учёте врача-нарколога
Подросток стоял на учёте врача-нарколога
Региональный СледКом проводит доследственную проверку по факту смерти 15-летнего мальчика из Александрова.
5-го мая 2019 года подросток находился со своим братом и его друзьями в лесу. В какой-то момент мальчик достал баллон с газом, предназначенный для заправки портативных плит, и стал вдыхать пары. Заметив происходящее, брат подростка стал требовать отдать баллон, но несовершеннолетний побежал, потерял сознание и там же упал. На место немедленно вызвали врачей скорой помощи, которые констатировали смерть подростка.
По данным следователей, школьник состоял на учете нарколога, родные пытались помочь мальчику отказаться от вредных наклонностей, но с ситуацией справляться не получалось.
Расследование продолжается.