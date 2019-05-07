Подросток стоял на учёте врача-нарколога

Подросток стоял на учёте врача-наркологаРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту смерти 15-летнего мальчика из Александрова.5-го мая 2019 года подросток находился со своим братом и его друзьями в лесу. В какой-то момент мальчик достал баллон с газом, предназначенный для заправки портативных плит, и стал вдыхать пары. Заметив происходящее, брат подростка стал требовать отдать баллон, но несовершеннолетний побежал, потерял сознание и там же упал. На место немедленно вызвали врачей скорой помощи, которые констатировали смерть подростка.По данным следователей, школьник состоял на учете нарколога, родные пытались помочь мальчику отказаться от вредных наклонностей, но с ситуацией справляться не получалось.Расследование продолжается.