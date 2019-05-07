Женщина положила на стол сотруднику полиции денежные средства в размере 7 тысяч рублей...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.В помещение участкового пункта полиции на улице Подвойского ОМВД России по Пресненскому району зашла неизвестная женщина и с целью непривлечения ее к ответственности по административному правонарушению, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», положила на стол сотруднику полиции денежные средства в размере 7 тысяч рублей.Гражданка была предупреждена о противоправности данного деяния и предусмотренной за него уголовной ответственности, но от своего намерения не отказалась. После этого подозреваемая – 25-летняя приезжая женщина – была задержана сотрудниками полиции.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60