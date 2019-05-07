В Махачкале скончалась известная телеведущая канала MTV Тамилла Абдулаева. Сначала ее сбил автомобиль. После этого ДТП девушка была еще жива. По вызову приехала скорая и повезла пострадавшую в больницу, но по пути попала в аварию. Второй удар причинил пострадавшей травмы, от которых она скончалась.

В Махачкале скончалась известная телеведущая местного канала MTV ("МТВ Столица") Тамилла Абдулаева. Как сообщает Регион online, сначала ее сбил автомобиль. После этого ДТП девушка была еще жива.По вызову приехала скорая и повезла пострадавшую в больницу, но по пути машина попала в аварию.Второй удар причинил пострадавшей травмы, от которых она скончалась.О произошедшей трагедии в "Инстаграме" сообщила и ее коллега Наталья Порецкая, опубликовав фото с Тамиллой и признанием, что в это "невозможно поверить".Посмотреть эту публикацию в InstagramТома, как же так?! Невозможно принять, не возможно поверить... Земля тебе пухом