В Москве сотрудники ФСБ задержали 56 членов преступной группировки, изготовлявших поддельные документы для мигрантов.

В Москве сотрудники ФСБ задержали 56 членов преступной группировки, изготовлявших поддельные документы для мигрантов.Обыски прошли по 25 адресам. "Пресечена деятельность 11 так называемых "лабораторий" — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков", — рассказали "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.В ведомстве пояснили, что задержанные в массовом порядке ставили иностранцев на миграционный учет с использованием фальшивых документов. Кроме того, они изготавливали поддельные паспорта и другие документы, дающие мигрантам права на пребывание в стране.В свою очередь, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в местах проживания задержанных было изъято большое количество бланков миграционных документов, оттиски печатей о пересечении госграницы и другое оборудование, мобильные телефоны, незарегистрированные sim-карты.Сами члены банды являются уроженцами стран Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" УК РФ."В отношении 15 доставленных составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18.8 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа с административным выдворением за пределы РФ", — добавила Ирина Волк.