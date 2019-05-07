07.05.2019

2019-05-07 12:35:35

В Мурманской области самолет застрял во льдах

В ночь на вторник в городе Мончегорск Мурманской области упал небольшой частный самолет. Пилот с травмой позвоночника был доставлен в больницу. Его состояние описывается как средней тяжести, сообщает телеканал "".



На месте происшествия работают следователи. Как удалось установить экспертам, двухмоторное судно совершало маневр на льду, когда стойка шасси попала в полынью. Самолет завалился набок и опрокинулся, передает "".