Было воскресенье. На Украине шли выборы. Владимир Владимирович сидел в кресле и лениво щелкал пультом.
По первой шел "Убить Билла", по СТС - классический китайский боевик, по НТВ - "Однажды на Диком Западе".
Все было интересно, но хотелось чаю.
- Эй! - позвал Владимир Владимирович лейтенанта с черным чемоданчиком, - Подойди-ка.
Лейтенант отвернулся, и Владимир Владимирович привычно быстро набрал два десятизначных кода. Чемоданчик открылся.
Перед Президентом алела кнопка.
- И все-таки хочется чаю, подумал Президент и уверенно надавил.
Одновременно на всех каналах началась реклама.
еще анекдот!