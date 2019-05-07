Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Автомобиль «ВАЗ-21412» без регистрационных знаков был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району в конце апреля текущего года в одном из районных поселков. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенного в присутствии понятых освидетельствования подтвердили предположения инспекторов.В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установили, что месяцем ранее 33-летний автолюбитель привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния и был подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 12 суток.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.