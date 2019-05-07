Создание российского атомного авианосца должно начаться в 2023 году. Проект корабля заложен в государственную программу вооружений до 2027 года. Правда речь идет пока только о НИОКР, или научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Создание российского атомного авианосца должно начаться в 2023 году. Проект корабля заложен в государственную программу вооружений до 2027 года. Правда речь идет пока только о НИОКР, или научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, рассказал ТАСС собственный источник в судостроительной отрасли.Собеседник агентства не раскрыл каких-либо технических подробностей, уточнил только, что водоизмещение корабля составит около 70 тысяч тонн.В "Объединенной судостроительной корпорации" заявили, что постоянно ведут разработку перспективных кораблей, в том числе и авианосцев. Задание от военных пока не поступало, но к его выполнению ОСК полностью готова.Ранее проект перспективного авианосца "Шторм" предложил Крыловский государственный научный центр. Водоизмещение корабля превысит 90 тысяч тонн, длина — около 330 метров. На палубе и в ангарах смогут разместиться до 90 летательных аппаратов.Авианосец должен будет разгоняться до 30 узлов, то есть до 55 километров в час. Для взлета самолетов спроектированы сразу четыре стартовых дорожки — две длинных и две коротких, чтобы с них могли подниматься в воздух машины с разной боевой нагрузкой.