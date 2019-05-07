В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что выясняют вопрос о причастности или непричастности своих сотрудников к видео, которое утром 6 мая разлетелось по соцсетям и собрало множество негативных отзывов. На нем некие люди цинично комментируют возгорание самолета Sukhoi Superjet 100.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что выясняют вопрос о причастности или непричастности своих сотрудников к видео, которое утром 6 мая разлетелось по соцсетям и ряду СМИ и собрало множество негативных отзывов.На нем некие люди (как сообщалось, предположительно, сотрудники этой авиагавани) обсуждают возгорание самолета, летевшего в Мурманск, но вернувшегося в Москву и совершившего жесткую посадку.В этой трагедии погиб 41 человек.По этическим соображениям данное видео не может быть опубликовано полностью, но на нем четко слышно, как один из участников съемки, в частности, со смехом произносит слова: "Нормально он сел, с огоньком".В пресс-службе Шереметьева Агентству городских новостей "Москва" заявили: на данный момент они не располагают подтверждением, что это были сотрудники аэропорта."Мы сейчас занимаемся розыском этих людей, которые в грубой мере нарушили стандарты корпоративной и человеческой этики в момент, когда произошла катастрофа", — заявили представители аэропорта.В ближайшее время они пообещали сделать по данному инциденту официальное заявление.