В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула, хотя новый глава города уже вступил в должность. Их выиграл оппозиционер Экрем Имамоглу - он обошел соперника от партии власти на доли процента голосов. Центризбирком признал, что 40 тысяч избирателей не имели права голоса.

В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула, хотя новый глава города уже вступил в должность. Их выиграл оппозиционер Экрем Имамоглу — он обошел соперника от партии власти на доли процента голосов. Центризбирком признал, что 40 тысяч избирателей не имели права голоса. Новые выборы назначены на 23 июня, сообщает телеканал "Россия 24".