В турецком городе Фетхие разбился парапланерист из России Андрей Куринин, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство.

В турецком городе Фетхие разбился парапланерист из России Андрей Куринин, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство.Куринин погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг. Очевидцы, которые видели, как мужчина упал в море, вызвали спасателей. Те извлекли его из воды, но россиянин скончался по дороге в больницу.Российские дипломаты подтвердили гибель туриста, который приехал в Турцию по линии туроператора "Пегас Туристик". Прыжок с парапланом он совершил самостоятельно, без инструктора, предоставив документ о том, что занимается парашютным спортом.Погибшего опознала супруга, его тело доставлено в морг. Генконсульство занимается подготовкой документов для отправки тела на родину.