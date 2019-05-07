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<a href="https://33live.ru/novosti/07-05-2019-vadim-shumkov-vazhno-chtoby-nashi-deti-pomnili-istoriyu-vojny.html" target="_blank">Вадим Шумков: важно, чтобы наши дети помнили историю войны</a> - В Кургане на базе гимназии №32 открылся Музей боевой славы. Он создан на средства Президентского гранта, который получил местный совет ветеранов. Новый музей, по замыслу авторов станет центром патриотической работы. На открытии присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков.