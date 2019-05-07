Виртуальный Бессмертный полк медиков создадут в Алтайском крае. Посмотреть его участников можно будет на сайте областного Минздрава, сообщает ГТРК Алтай. Организаторы проекта хотели, таким образом, увековечить подвиг медицинских работников — врачей и медсестёр.

Виртуальный "Бессмертный полк медиков" создадут в Алтайском крае. Посмотреть его участников можно будет на сайте областного Минздрава, сообщает ГТРК "Алтай".Организаторы проекта хотели, таким образом, увековечить подвиг медицинских работников — врачей и медсестёр, которые спасали раненных бойцов во время Великой Отечественной, порой, ценой собственной жизни. На сайте появятся материалы о медиках, воевавших на территории края. Совету ветеранов здравоохранения удалось собрать уникальную информацию о барнаульских врачах, санитарах, медсестрах.Герои войны с красным крестом на рукаве выносили с полей сражений солдат, проводили сложные операции в полевых условиях, выхаживали раненых. Среди них, например, Александр Чеглецов — хирург, проводивший полостные операции во время боя и награжденный медалью "За отвагу". Врач Константин Зеров спасал краснорамейцев, проводя переливание крови в тяжелейших условиях. Награжден двумя орденами Красной Звезды и орденами Отечественной войны, рассказал один из авторов проекта Роман Пасичняк.Цель организаторов — рассказать жителям края, в первую очередь, — молодежи, о роли, которую сыграли медики в годы войны, об их огромном вкладе в Победу. Список "Бессмертного полка", который совсем скоро появится на сайте министерства, в будущем будет пополняться новыми именами медицинских работников-фронтовиков.