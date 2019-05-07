Сокращение должности заместителя губернатора по сельскому хозяйству позволит экономить более 3 миллионов рублей

Сокращение должности заместителя губернатора по сельскому хозяйству позволит экономить более 3 миллионов рублейГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил перераспределить полномочия между вице-губернаторами.Поводом для этого стал уход куратора сельского хозяйства Александра Трутнева, после чего без контроля остались департаменты, которые подчинялись ему.Теперь же Максим Брусенцов будет курировать региональное сельское хозяйство, ветеринарию и Гостехнадзор, а также департамент имущественных и земельных отношений, который ранее подчинялся Вячеславу Кузину.У Александра Байера тоже прибавилось работы. К нему отошли департамент строительства и архитектуры, инспекция госстройнадзора, департамент лесного хозяйства и государственная инспекция по охране и использованию животного мира.Ранее в пресс-службе обладминистрации заявляли, что сокращение должности заместителя губернатора по сельскому хозяйству позволит экономить более 3 миллионов рублей ежегодно.