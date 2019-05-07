В Акции "Письмо ветерану" приняли участие воспитанники детских садов № 12 и № 48 города Владимира.

В преддверии Дня Победы сотрудники полиции пришли в гости к воспитанникам владимирских детских садов. В рамках Акции "Письмо ветерану" гости поговорили с дошколятами о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также рассказали о своих коллегах - сотрудниках милиции, которые, вернувшись с войны, продолжили службу на фронтах борьбы с преступностью.Ребята с большим интересом поддержали беседу, рассказав гостям о том, что им известно о войне, а также о своих родных, которые в настоящее время служат в правоохранительных органах. Затем дети записали трогательные видеопоздравления для всех ветеранов.В завершение встреч вместе со взрослыми мальчишки и девчонки подготовили праздничные открытки и письма, которые будут вручены ветеранам ОВД - участникам Великой Отечественной войны на торжественном митинге, посвященном Дню Победы.